ВС РФ уничтожили в Грибовке солдат ВСУ и иностранных инструкторов

Российские ВКС уничтожили в Грибовке в Одесской области Украины около 200 бойцов ВСУ и иностранных наемников. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», — сообщил Лебедев.

По его словам, удар российских ВКС пришелся по району Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха. Эти санатории ВСУ использовали для размещения личного состава и наемников. Мирные жители в результате удара не пострадали.

Вечером в среду, 19 июня, в Одесской области прогремела серия взрывов после сигнала воздушной тревоги. По информации украинских СМИ, детонация произошла в прибрежной зоне, взрывы повредили рекреационную инфраструктуру. Среди мирных жителей никто не пострадал.