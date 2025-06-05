Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу спецназа ВСУ в районе границы Сумской и Курской областей. Им помогла информация, опубликованная матерью одного из украинских солдат, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

Проживающая в Праге женщина по фамилии Кронг регулярно собирает денежные средства для своего сына. Он служит в 6-м полку сил специальных операций ВСУ «Рейнджер».

«Женщина сообщает не только личные и персональные данные своего сына, но и информирует нас о том, что в настоящее время он участвует (участвовал) в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь», — уточнили авторы канала.

Благодаря ее «содействию» стали известны дата и место рождения бойца ВСУ Александра Кронга, его телефонные номера, данные паспорта и адрес проживания.

Морпехи группировки войск «Север» также поблагодарили мать украинского солдата за возможность пеленгования телефона одного из членов ДРГ ВСУ. Группа попала в засаду и в результате семь украинских боевиков взяли в плен, а остальных ликвидировали, когда они попытались сопротивляться.

Что случилось с Кронгом, пока неизвестно. При этом его супруге российские морпехи посоветовали задаться вопросом, почему ее супруг регистрировался на сайтах знакомств, используя свою старую почту.

В мае украинские диверсанты, замаскированные под бойцов ВС РФ, пытались прорваться в Курскую область, писал RT.