Украинские диверсанты в российской форме попытались прорваться в Курскую область

Украинские диверсанты переоделись в российскую военную форму и попытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его информации, диверсанты попытались проникнуть в Глушковский район колонной из боевых бронемашин, однако российские пограничники и военные следили за ними и уничтожили колонну еще на подступах. Потери ВСУ составили не менее 25 человек убитыми.
Накануне Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил, что украинские боевики начали готовить плацдарм, чтобы вновь попытаться прорвать границу Курской области и вторгнуться на территорию региона. Их основные цели — поселки Теткино и Новый Путь.
О полном освобождении региона от ВСУ начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 апреля.
Российские военные освободили Михайловку в ДНР
Экс-финансовый директор «РАО ЭС Востока» покончил с собой перед оглашением приговора
Подмосковные спасатели обезвредили еще 6 боеприпасов времен ВОВ
Забеги и командные игры проведут в 60 парках Подмосковья 17 мая
Главная интрига 15 мая. Почему Путин не поедет в Стамбул на переговоры
Лула да Силва передаст Путину просьбы Украины о переговорах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте