Украинские диверсанты в российской форме попытались прорваться в Курскую область

Украинские диверсанты переоделись в российскую военную форму и попытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, диверсанты попытались проникнуть в Глушковский район колонной из боевых бронемашин, однако российские пограничники и военные следили за ними и уничтожили колонну еще на подступах. Потери ВСУ составили не менее 25 человек убитыми.

Накануне Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил, что украинские боевики начали готовить плацдарм, чтобы вновь попытаться прорвать границу Курской области и вторгнуться на территорию региона. Их основные цели — поселки Теткино и Новый Путь.

О полном освобождении региона от ВСУ начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 апреля.