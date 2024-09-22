ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали РСЗО HIMARS в районе Сум

Российские войска ударили по позициям РСЗО HIMARS в Сумской области с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Позиции ВСУ находились в населенном пункте Шапошниково в 10 километрах от Сум. Оборонное ведомство опубликовало видеозапись с уничтожением американской пусковой установки. Помимо комплекса, военные ликвидировали два автомобиля охраны и расчеты ракетного комплекса.

«Осталась только воронка», — добавили в пресс-службе.

Ранее российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за сутки в зоне проведения СВО 177 дронов, 16 снарядов HIMARS и ракет «Нептун». Военные также сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

В сентябре ВСУ попали в оперативное окружение в районе Угледара. Российские войска отрезали противника от трасс снабжения и заняли большинство позиций вокруг города, в том числе и наиболее важные точки и высоты.