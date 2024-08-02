ВС РФ ударили по аэропорту в Сумах
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах
Российские военные нанесли два удара по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил подпольщик.
Лебедев пояснил, что ВСУ сейчас используют аэропорт как учебную базу для операторов FPV-дронов. Летного состава там давно не было.
До этого в своем Telegram-канале он сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области, уничтожив релейный шкаф на железной дороге.
Ранее Лебедев рассказал, что украинское командование использует грузовые поезда с зерном, чтобы перебрасывать личный состав и военную технику по железной дороге. Такой состав накануне прибыл на станцию города Фастов Киевской области, которая является одним из логистических центров ВСУ.
Кроме того, российские войска поразили гражданский аэродром в Николаеве, где англоязычные инструкторы тренировали украинских пилотов.