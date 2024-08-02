Командование ВСУ использует грузовые поезда с зерном для переброски личного состава и военной техники по железной дороге. Подобный состав накануне прибыл на станцию города Фастов Киевской области. Подробности РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что его соратники нашли поезд на запасных путях. На прицепленных в хвосте платформах они заметили семь автобусов ПАЗ, большая часть из которых имела защитную расцветку, несколько грузовиков, а в конце состава два или три плацкартных вагона, где разместился личный состав.

Поезд прибыл из западной части Украины и находится на станции уже несколько часов, так как «пассажиры» в военной форме разбрелись по магазинам.

Лебедев добавил, что Фастов является одним из логистических центров ВСУ по переброске сил и техники, так как там находится узловая станция нескольких железнодорожных линий и проходят крупные автомобильные трассы.

В минувший четверг, 1 августа, Лебедев заявил о серии мощных взрывов в Белоцерковском районе Украины. Он пояснил, что детонация произошла после российских ударов по военным складам ВСУ, расположенных в районе железнодорожной станции. Также он не исключил, что под обстрел попало одно из мест дислокации личного состава.