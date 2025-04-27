Бойцы спецназа «Ахмат» и 177-й бригады морской пехоты МО РФ уничтожили точными залпами РСЗО «Град» скопление живой силы и техники ВСУ на Сумском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер опубликовал два видео с уничтожением украинских боевиков и военной техники. На первом бойцы отряд «Горца» спецназа «Ахмат» совместно с морскими пехотинцами обнаружили скопление живой силы противника. Военные оценили обстановку и приняли решение — «нанести удар на упреждение».

«По координатам скопления были нанесены точные удары из установок „Град“. В результате противник понес серьезные потери, его силы были полностью уничтожены», — подчеркнул Кадыров.

Второе видео сняли в районе населенного пункта Уды на Харьковском направлении. Там батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горца» ликвидировали военный автомобиль ВСУ. Украинские боевики планировали доставить боеприпасы на передовую. По словам Кадырова, в результате «груз взорвался, водитель сменил маршрут на самый короткий».

Ранее Кадыров заявил, что освобождение Курской области войдет в историю российских вооруженных сил.