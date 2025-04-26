Планы киевского режима потерпели очередной крах после освобождения Курской области. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что разгром ВСУ обеспечили российские бойцы, действующие в приграничье с полной самоотдачей.

«Особую роль сыграл прорыв в тыл противника наших ударных групп по трубе газотранспортной системы в ходе знаменитой операции „Поток“, в которой также участвовали бойцы спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку подразделений, освобождавших российский регион. Он добавил, что это большая честь — получить благодарность Верховного главнокомандующего.

«Этот разгром стал еще одной славной страницей в истории российских вооруженных сил. Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить», — сказал Кадыров и добавил, что на остальных участках фронта результаты станут такими же.

В Минобороны заявили, что с начала боев противник потерял более 76,5 тысячи человек личного состава. Российские военные начали поиски оставшихся на территории области боевиков-одиночек.