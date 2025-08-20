Сегодня 15:22 ВС РФ сорвали попытку ДРГ ВСУ прорваться на катерах к Крыму Фото: РИА «Новости»
Российские военные предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы на катерах прорваться к Крымскому полуострову через Черное море. Об этом
ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Операция ВСУ была сорвана», — подчеркнул он.
По словам Сальдо, группу заметили ночью в акватории у побережья региона. Один из катеров удалось уничтожить разведывательно-ударным комплексом ZALA «Ланцет».
На днях глава Херсонской области заявил, что
ВСУ обнесли Херсон антидроновыми сетями для безопасного отступления. Новые фортификации появились на всех основных выездах из города.
