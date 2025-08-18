Губернатор Сальдо: ВСУ поставили в Херсоне антидроновые сети, чтобы сбежать

Вооруженные силы Украины обнесли Херсон антидроновыми сетями для безопасного отступления. Об этом сообщил губернатор перешедшей в состав России Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Новые фортификации появились на всех основных выездах из города. Сальдо показал видео с антидроновыми сетями вдоль дорог. По его словам, так боевики подготовились к будущему отступлению.

«Хотят обеспечить себе безопасный отход, когда придет время отвечать за свои преступления», — сказал губернатор.

Сальдо предупредил, что любая защита лишь отсрочит освобождение Херсона. Захваченный город станет тюрьмой для группировки ВСУ.

Мирные жители Херсона начали распродавать недвижимость и бизнес по ценам ниже рыночных. Частный дом обойдется в полмиллиона рублей, магазин — менее 700 тысяч.