ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Первомайского на территории ДНР | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 01:46 ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Первомайского на территории ДНР «РВ»: ВС РФ начали продвижение в направлении Нетайлова на территории ДНР РИА «Новости»

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ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Первомайским и начали продвижение в направлении Нетайлова на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В операции задействовали подразделения 1-го армейского корпуса российской армии.

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Южнее Первомайского российские войска продвинулись на глубину до полутора километра. Эту информацию подтвердили украинские ресурсы.

Бойцы российской армии находятся на подступах к Часову Яру в зоне СВО и продолжают успешно продвигаться. Украинская армия превратила населенный пункт в город-крепость, но военные ВС России охватывают его с юга и севера.