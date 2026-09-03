ВС РФ поразили логистический центр в районе Одессы

Российские военнослужащие поразили логистический центр «Новой почты» в районе Одессы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По центру ударили беспилотниками «Герань». Повреждения получила и портовая инфраструктура, а также два сухогруза, которые использовали ВСУ.

Недавно стало известно, что российские военные нанесли групповой удар по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» около села Дударков Киевской области. В складских помещениях хранили товары двойного назначения и комплектующие для БПЛА.

Ранее ВС России ударили беспилотниками по логистическому центру «Равен Украина» в районе населенного пункта Бровары, в Киевской области. По цели отработали БПЛА «Герань-4 Сикер».