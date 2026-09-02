ВС России поразили логистический центр «ФМ Логистик Днепр» под Киевом

Российские военные нанесли групповой удар по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» близ села Дударков Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В складских помещениях центра хранились товары двойного назначения и комплектующие для БПЛА.

Также высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поразили логистические центры «Эридон» в городе Вишневое под Киевом и в районе Корчеватое в украинской столице. Здесь хранили и распределяли грузы военного назначения.

Ранее ВС России ударили беспилотниками по логистическому центру «Равен Украина». По цели отработали БПЛА «Герань-4 сикер».