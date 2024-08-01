Взрыв прогремел в Николаеве

Сильный взрыв раздался в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Николаеве», — написал он.

Сигналы воздушной тревоги сейчас звучат по всей Николаевской области.

До этого стало известно о серии взрывов в Киевской области. Координатор подпольного движения Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по военным складам в Белоцерковском районе и расположению Вооруженных сил Украины в Броварском.

Также сообщалось о мощных взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Очевидцы сообщили о громких звуках, которые раздались в Павлограде.