NYT: наступающие ВС РФ в июне освободили больше территорий, чем с начала года

Российские войска, активно продвигаясь по всем направлениями в зоне спецоперации, в июне освободили территорий больше, чем с начала 2025 года. Об этом сообщила газета The New York Times .

По мнению издания, успешное наступление российской армии связано с эффективным и массовым использованием беспилотников, применением авиации и крылаты ракет, а также с численным превосходством в живой силе. Если же говорить о ВСУ, то ее подразделения становятся все более недееспособными.

Журналисты поставил под вопрос способность Украины вести в будущем боевые действия. Это связано с непрекращающимися российскими атаками на поле боя, ведь у ВСУ уже большие проблемы с комплектованием войск.

Еще один важный момент – противоречивая позиция президента США Дональда Трампа относительно военной помощи Киеву.

В начале июля военкор Юрий Подоляка сообщал, что российские войска установили новый рекорд по количеству примененных дронов и средств поражения. Речь идет о 539 единицах боеприпасов и 478 БПЛА при ударе по Киеву.