ВС РФ освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской
Российские войска в течение суток установили контроль над Писанцами в Днепропетровской области и Новоселовкой в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
В ежедневной сводке о проведении специальной военной операции уточнили, что оба населенных пункта заняли подразделения группировки войск «Восток».
Вчера российские военные уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Для ударов по объектам ВС России применили беспилотники «Герань-4 Сикер».
Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над Новоскелеватым в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Восток».
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