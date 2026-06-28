ВС РФ освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской

Российские войска в течение суток установили контроль над Писанцами в Днепропетровской области и Новоселовкой в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России .

В ежедневной сводке о проведении специальной военной операции уточнили, что оба населенных пункта заняли подразделения группировки войск «Восток».

Вчера российские военные уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Для ударов по объектам ВС России применили беспилотники «Герань-4 Сикер».

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над Новоскелеватым в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Восток».