ВС России ликвидировали два украинских МиГ-29 в Николаевской области

Российские войска уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные ликвидировали самолеты с боекомплектом авиационных средств поражения, а также наземную технику. Для удара по объекту они применили два беспилотника «Герань-4 Сикер».

Атаке подвергся в том числе топливозаправщик, специальный автомобиль АПА — 5Д, летный и инженерно-технический состав. Информацию о подготовке истребителей к вылету ВС России получили благодаря ведению разведывательно-ударных действий на аэродроме.

Один из МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием.

«Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика», — добавили в ведомстве.

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