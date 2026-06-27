Российские войска установили контроль над Новоскелеватым в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны России, использовались Вооруженными силами Украины.

Как сообщили в министерстве, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники также поразили склады горючего, места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее ведомство также сообщило об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Они использовались ВСУ.