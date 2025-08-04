Подразделения российской армии освободили более 200 населенных пунктов с начала 2025 года. Это следует из подсчетов ТАСС .

Журналисты описались на еженедельные и ежедневные сводки Минобороны.

«Населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м с начала года», — говорится в публикации.

Потери ВСУ на этом участке проведения спецоперации только за сутки составили до 150 человек личного состава, три ББМ, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль автотрассу, связывающую Красноармейск и Константиновку, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища.