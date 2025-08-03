Связывающая Красноармейск (украинское название Покровск) и Константиновку автомобильная трасса находится под контролем российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин .

Он отметил, что после освобождения села Александро-Калиново силами Южной группировки войск под их контролем оказались оба берега Клебан-Быкского водохранилища.

«После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», заявил Пушилин.

Занятая российскими войсками автомобильная дорога откроет им путь к восточным районам Красноармейска и западным пригородам Константиновки, а также северной части Донецкой Народной Республики, которая пока находится под контролем киевского режима.

Об освобождении села Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике Министерство обороны сообщило в минувшую субботу, 2 апреля. В ведомстве заявили, что населенный пункт заняли бойцы подразделений Южной группировки войск.