Российские военны за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по стратегическим объектами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Удары наносили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками и другим высокоточным оружием.

«В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — подчеркнули в ведомстве.

Также российские войска поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Удары нанесли по пунктам временной дислокации украинских подразделений, нацформирований и иностранных наемников.

За минувшую неделю в плен сдались 43 боевика ВСУ. Российские военные освободили поселок Островское в ДНР.