Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили поселок Островское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в населенный пункт зашла «Южная» группировка российских войск, которая на неделе освободила село Желанное Второе в Донецкой Народной Республике.

В ходе боевых действий в период с 5 по 11 октября группировка поразила живую силу и технику пяти механизированных, двух пехотных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, российские бойцы нанесли удары по двум аэромобильным объединениям противникам, бригадам Нацгвардии и территориальной обороны. Общие потери ВСУ на этом участке проведения специальной военной операции составили до 4790 человек личного состава, четыре бронированные машины, 53 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии.

Бойцы группировки также уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.

Вошедшие в село Желанное Второе в ДНР российские военные установили на крыше одного из домов российский триколор. Как отметили в Минобороны, населенный пункт освободили в ходе активных и решительных боевых действий.