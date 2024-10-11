Более 40 украинских боевиков сдались в плен за неделю

Минобороны: в плен за неделю сдались 43 украинских военнослужащих

За прошедшую неделю в российский плен сдались 43 боевика ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На линии боевого соприкосновения в течение недели в плен сдались 43 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что с 5 по 11 октября российские военные нанесли 38 групповых ударов по аэродромам и энергетическим объектам Украины

«Вооруженные силы нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ударными беспилотными летательными аппаратами и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“», — отметили в пресс-службе.

ВС России поразили пункты размещения иностранных наемников и националистических формирований, склады военно-технического имущества и боеприпасов, базы горючего, места хранения цеха производства БПЛА и безэкипажных катеров.

Под контроль российских войск также перешел поселок Островское в ДНР.