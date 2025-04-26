ВС РФ начали бить по пяти направлениям в Сумской области

Российские войска начали наносить удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.

Марочко также добавил, что российские военные серьезно давят украинских северо-западнее Локни. Бои идут в населенном пункте Горналь.

По его словам, бойцы ВС РФ ежедневно «проводят накаты» на позиции ВСУ. На этом участке фронта у российских подразделений имеются «небольшие подвижки».

Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на Купянском направлении. Они уничтожили живую силу и технику противника.