ВС РФ ликвидировали около 500 боевиков ВСУ и западную технику на Харьковском направлении | 360°

14 мая 2024, 09:07
ВС РФ ликвидировали около 500 боевиков ВСУ и западную технику на Харьковском направлении
Офицер Марочко: ВС России ударили по целям на Харьковском направлении
Российские ВКС и артиллерия за последние несколько суток нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«На Харьковском (Слобожанском) направлении уничтожено большое количество мест скопления техники, личного состава и полевых складов», — указал он.
Реклама
Эксперт подчеркнул, что военные поразили инфраструктуру украинской армии более чем в 30 населенных пунктах. Из-за ударов у боевиков ВСУ возникли проблемы с логистикой и эвакуацией, добавил Марочко. Подполковник в отставке также заявил, что потери боевиков составили до 500 военнослужащих, более 20 автомобилей и порядка 10 единиц техники, в том числе и западного производства.
Ранее Марочко рассказал, что украинские власти объявили «план-перехват» бегущих из Харьковской области военных ВСУ. На дорогах дежурят представители СБУ и МВД, которые останавливают машины и ловят дезертиров.
Военные
ВСУ
Армия
Боевики
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама