Спецоперация 14 мая 2024, 09:07 ВС РФ ликвидировали около 500 боевиков ВСУ и западную технику на Харьковском направлении Офицер Марочко: ВС России ударили по целям на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Российские ВКС и артиллерия за последние несколько суток нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Харьковском (Слобожанском) направлении уничтожено большое количество мест скопления техники, личного состава и полевых складов», — указал он.

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Эксперт подчеркнул, что военные поразили инфраструктуру украинской армии более чем в 30 населенных пунктах. Из-за ударов у боевиков ВСУ возникли проблемы с логистикой и эвакуацией, добавил Марочко. Подполковник в отставке также заявил, что потери боевиков составили до 500 военнослужащих, более 20 автомобилей и порядка 10 единиц техники, в том числе и западного производства.

Ранее Марочко рассказал, что украинские власти объявили «план-перехват» бегущих из Харьковской области военных ВСУ. На дорогах дежурят представители СБУ и МВД, которые останавливают машины и ловят дезертиров.