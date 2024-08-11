Врио главы Курской области назвал вероломной новую атаку украинских боевиков

Украинские военные в очередной раз вероломно ударили по Курской области, есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что ночные атаки ВСУ не привели к жертвам среди населения. Власти ведут работу совместно с силовыми структурами, подчеркнул врио губернатора. Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и призвал жителей соблюдать осторожность во время обстрелов и атак дронов.

«Прошу всех соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться», — написал Смирнов.

В ночь на 11 августа в многоэтажный дом в Курске попала сбитая украинская ракета. Из-за удара травмы получили 13 человек. Двоих жителей поместили в больницу в тяжелом состоянии.

Из здания спасатели эвакуировали 30 жильцов. В тушении пожара задействовали 40 огнеборцев и 10 единиц техники. В городе действовал режим ракетной опасности. По словам очевидцев, в небе звучали взрывы, указал Telegram-канал Shot.