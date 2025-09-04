Временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова

В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил в сообщении пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В ночь на 4 сентября российские системы ПВО сбили 46 вражеских дронов. Больше всего беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью — 24 аппарата. Над акваторией Черного моря военные поразили 16 БПЛА, в Краснодарском крае — четыре, под Волгоградом — два.

Днем ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Кубань. Сирена тревоги по БПЛА гудела в Анапе, Криницах и Новороссийске. Обломки сбитых украинских дронов повредили дома в хуторах Трудобеликовский и Могукоровский Краснодарского края.