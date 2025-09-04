Средства ПВО за ночь перехватили над регионами почти 50 дронов

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 46 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили в период с полуночи до 06:00 утра. Больше всего аппаратов ликвидировали на территории Ростовской области — там сбили 24 дрона.

Над акваторией Черного моря военные поразили 16 БПЛА, в Краснодарском крае — четыре, под Волгоградом — два.

Массированную ночную атаку дронов ВСУ на регионы зафиксировали в ночь на 3 сентября. Тогда над страной перехватили более 100 беспилотников. БПЛА сбили в Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

На окраине Калуги аппарат рухнул на частный жилой дом. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал.