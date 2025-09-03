Украина попыталась атаковать Кубань беспилотниками
Обломки дронов повредили дома в Краснодарском крае
Российские силы ПВО сбили несколько беспилотников в Краснодарском крае. Обломки украинских дронов повредили дома, сообщил местный оперштаб в Telegram-канале.
В трех домах хутора Трудобеликовский Красноармейского района вылетели окна. Осколками дрона посекло и стены. Никто не пострадал.
Еще один взрыв произошел на окраине хутора Могукоровского Крымского района. В одном из домов взрыв выбил стекла.
Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев утверждал, что Украина пытается атаковать беспилотниками и другие населенные пункты Краснодарского края. По сведениям канала, взрывы и сирены тревоги звучали в Анапе.
Предположительно, о мощных взрывах сообщали жители Новороссийска и Криницы — этот поселок расположен рядом с Геленджиком. Аналогичная информация, по версии Shot, поступала и от жителей Анапы.
Росавиация ранее ввела временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. Официальные власти пока информацию о работе ПВО или о взрывах не подтверждали.
ВСУ пытались атаковать поселки Краснодарского края и в ночь на 1 сентября. Обломки беспилотников повредили два дома в Северском районе.