«Врагу показывай храбрость». В Чечне проблемную молодежь отправят на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с чеченскими силовиками по вопросам обеспечения общественной безопасности заявил, что теперь правонарушителей будут отправлять в зону спецоперации вместо административной ответственности. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Кадыров отметил, что в республике есть молодые люди, пусть таких и меньшинство, ведущие аморальный и праздный образ жизни. Они могут сесть за руль под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД и провоцировать конфликты. Теперь с ними разговор будет коротким.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — заявил глава республики.

Чеченский лидер пояснил, что в республике формируют новый полк численностью 2,5 тысячи человек, так что места для всех найдутся. Он поручил взять этот вопрос под контроль депутаты Госдумы РФ Адаму Делимханову.

В конце сентября Кадыров отправил в зону спецоперации два автомобиля Cybertruck, сообщил RT.

Ранее сын главы Чечни Ахмат заявил, что некоторые представители республики, участвующие в поп-ММА, ведут себя аморально, что может негативно сказаться на «репутации всей нации».