Сын Кадырова пояснил свою позицию по участию чеченцев в поп-ММА

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту, президент ФК «Ахмат» Ахмат Кадыров пояснил свою позицию о необходимости прекращения участия представителей Чечни в поп-ММА в связи с активным обсуждением его высказываний в медиапространстве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «К95».

По его словам, он не смог оставаться безучастным к тому, что происходит в спортивной среде. Поведение некоторых спортсменов на ринге и за его пределами обеспокоило молодежь и жителей республики из-за того, может негативно сказаться на репутации чеченского народа.

«Для чеченцев честь и достоинство являются основополагающими ценностями. Аморальное поведение одного человека может негативно сказаться на репутации всей нации», — подчеркнул он.

Министр ЧР добавил, что чеченцы должны уважать свой народ и вести себя так, чтобы не опозорить его. Кроме того, Ахмат Кадыров призвал людей, обсуждающих эту тему, учитывать чеченскую «культурную специфику и не вмешиваться в дела, в которых у них нет полного понимания».

По его словам, задача властей республики сохранить честь чеченского народа и передать будущим поколениям идеалы, заложенные их предками, с которой они справятся.

Ранее Ахмат Кадыров предостерег земляков от участия в соревнованиях по поп-ММА, пообещав принять «конкретные меры» к тем, кто не прислушается к предупреждению.