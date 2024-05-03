Врачи призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в фейках об армии | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 17:19 Врачи призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в фейках об армии Медики потребовали освободить обвиняемую по делу о фейках педиатра Буянову РИА «Новости»

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Более 150 врачей выступили в поддержку московского педиатра Надежды Буяновой. Медики потребовали освободить ее из-под ареста по делу о фейках о ВС России. Подписи под открытым письмом собирают в Telegram.

Авторы обращения отметили, что Буянова является дефицитным специалистом, детским врачом. Она 40 лет помогала маленьким пациентам. Но сейчас женщину поместили в СИЗО как опасного преступника, который может скрыться из страны.

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«Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо», — заявили медики.

Тушинский суд Москвы избрал Буяновой меру пресечения 27 апреля. Ее заключили под стражу до 25 июня, сообщил Ura.ru.

Дело против педиатра возбудили из-за некорректного высказывания в адрес участника СВО. По данным следствия, врач насмехалась над семилетним пациентом, отец которого скончался в зоне спецоперации.