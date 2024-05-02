Дело экс-педиатра, оскорбившего участника СВО, поступило в московский суд | 360°

Криминал 02 мая 2024, 22:44 Дело экс-педиатра, оскорбившего участника СВО, поступило в московский суд Дело экс-педиатра Буяновой о фейках про ВС России отправили в московский суд Freepik

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Уголовное дело экс-педиатра Надежды Буяновой, которую обвинили в распространении фейков об армии ВС России, поступило в Тушинский суд Москвы для рассмотрения. Информацию об этом разместили на сайте судов общей юрисдикции столицы.

«Зарегистрировано 2 мая 2024 года дело Буяновой Н.Ф.», — написано в электронной картотеке.

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Дату первого заседания пока не назначили.

В феврале суд избрал Буяновой меру пресечения в виде ограничений на совершение определенных действий. По данным следствия, после этого подозреваемая уехала из Москвы, поэтому потом ей пересмотрели меру пресечения.

Дело против педиатра возбудили из-за ее некорректного высказывания в сторону участника специальной военной операции. По версии следствия, врач на приеме насмехалась над семилетним пациентом, отец которого скончался в зоне СВО. Об этом рассказала мама мальчика.