Врач погиб во время удара дрона в Белгородской области

В Краснояружском округе от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

Вчера вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал автомобиль, который ехал по дороге. В результате мужчина, находившийся в машине, погиб на месте от полученных травм.

«К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня», — сообщил Гладков.

Сложно найти слова утешения для тех, кто потерял близких, отметил губернатор. Он выразил соболезнования родным врача. Также глава региона подчеркнул, что чтит мужество и самоотдачу медработников.

Сотрудники Краснояружской центральной районной больницы работают в крайне сложных условиях, спасая жизни людей.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Накануне при ударе беспилотников пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Раненых доставили в больницы.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор отметил, что обстрел был массированным. Повреждения получил объект инфраструктуры.