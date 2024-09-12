Вооруженные силы России начали контрнаступление в Курской области. Вытеснение украинских подразделений может иметь важное символическое значение, сообщила газета The Wall Street Journal .

«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины. <…> Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева», — предупредил автор статьи.

Бои усилились в момент обострения разногласий между Украиной и ее союзниками из-за отсутствия реалистичных военных планов. Журналист сказал, что успехи российских подразделений перечеркнут имиджевый эффект от операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Именно на этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Запад готов обсудить снятие запрета на ракетные удары по России.

Кроме США ограничения с использования переданного оружия может отменить Великобритания, сообщили «Известия». Источники газеты The Guardian заявили, что решение по этому вопросу уже принято.