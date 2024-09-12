Бойцы «Ахмата» полностью сожгли крупный расчет «Бабы-Яги» под Курском

Спецназовцы «Ахмата» за сутки продвинулись и закрепились на Теткинском направлении в Курской области, а на Суджанском полностью уничтожили крупный расчет «Бабы-Яги». Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, на Суджанском направлении российские военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. Ликвидировали артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и пикапы ВСУ.

«Расчет „Бабы-Яги“, я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах… В Теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — заявил Алаудинов.

Офицер также прокомментировал заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса о снятии ограничений на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это формой ведения гибридной войны. По его словам, таким образом пытаются оказать психологическое воздействие на россиян.

Ранее Алаудинов сообщил, что Украина и страны Запада пытаются задействовать «козырную карту» — «межнационалку», чтобы подорвать Россию изнутри, раз у них не получается победить ее на поле боя.