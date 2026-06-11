Ночью силы ПВО сбили 90 беспилотников над Брянской областью

За ночь в Брянской области сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил телеграм-канал правительства.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны России, мобильно–огневыми группами бригады „БАРС — Брянск“, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 90 вражеских БПЛА», — заявили в пресс-службе.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали 330 украинских БПЛА над Россией. Дроны ликвидировали над Крымом, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей, Владимирской, Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской и Брянской областями.