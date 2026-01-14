Джонсон: на Западе очнутся лишь после взятия ВС России Киева и Одессы

Западные военные элиты перестанут поддерживать Украину после того, как армия России освободит Киев и Одессу. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive .

«Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе», — сказал он.

Джонсон считает, что западные союзники со временем осознают, что Киеву не победить. Они поймут, что им нужно найти способ завершения конфликта таким образом, чтобы «от Украины хоть что-то осталось». Пока же они продолжают поддерживать Киев, несмотря на тяжелое положение ВСУ на фронте.

Дэвис от себя напомнил про масштабный блэкаут в украинской столице, а также про нехватку личного состава в ВСУ. Принудительная мобилизация не исправила ситуацию.

Ранее в Великобритании осудили план премьер-министра Кира Стармера по размещению королевских войск на Украине, назвав его бредом. Журналисты отметили, что его реализация подвергнет войска страны опасности.