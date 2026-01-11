Опасный бред. Британцы набросились на Стармера из-за его поддержки Украины
DM: отправка британских солдат на Украину подвергнет их опасности
План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению королевских войск на территории Украины подвергнет их опасности. Об этом написало издание Daily Mail.
Авторы материала отметили, что премьеру нельзя доверять военные вопросы.
«Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности», — отметили авторы материала.
Великобритания больше всех озабочена сдерживанием России, но у нее не хватает на это сил. Для британского руководства это стало навязчивой идеей, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Но у Британии не хватит сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины.