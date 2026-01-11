План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению королевских войск на территории Украины подвергнет их опасности. Об этом написало издание Daily Mail .

Авторы материала отметили, что премьеру нельзя доверять военные вопросы.

«Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности», — отметили авторы материала.

Великобритания больше всех озабочена сдерживанием России, но у нее не хватает на это сил. Для британского руководства это стало навязчивой идеей, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Но у Британии не хватит сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины.