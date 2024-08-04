Очаговые возгорания начались после удара Вооруженных сил Украины по нескольким районам Луганска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко.

Он заявил, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали воздушные цели ВСУ над Луганском. Какие именно цели, Марочко не уточнял. В городе прогремело не менее шести взрывов.

В воскресенье, 4 августа, украинские боевики выпустили по Луганску восемь ракет ATACMS и четыре — Storm Shadow. Несколько ударов пришлись по складам с цистернами с топливом. Информации о пострадавших пока не поступало.

В этот же день Вооруженные силы Украины дважды за час обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В больницу с ранениями доставили двух мирных жителей.