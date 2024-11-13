Почти 30 украинских беспилотников уничтожили над регионами России за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА <…> дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в оборонном ведомстве.
Семь беспилотников уничтожили над Курской областью. Еще семь ликвидировали над территорией Белгородской области. По пять дронов уничтожили над Тверской и Брянской областями. Еще три — над территорией Пензенской области, а два — над Воронежской областью.
В лесном массиве поселка Монтажный в Пензе нашли место падения трех беспилотников. Предварительно, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
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