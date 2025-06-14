Воздушную тревогу объявили в Киеве

Власти Киева объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации страны. Об опасности также написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве зазвучал в 23:04 по московскому времени. Также сирена загудела в Николаевской и Черкасской областях Украины.

Спустя 40 минут сигнал опасности распространился практически по всей восточной Украине, об этом свидетельствую данные онлайн-ресурса.

Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 10 июня. Небо над городом заволокло черным дымом. Местные паблики сообщали о многочисленных взрывах в столице.

Секретное убежище украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве в результате ударов ВС России превратилось в груду пепла. Ракета точно поразила цель, а после яростного огня бункер затопило водой.