Воздушную тревогу объявили в Киеве
Власти Киева объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации страны. Об опасности также написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Сигнал воздушной тревоги в Киеве зазвучал в 23:04 по московскому времени. Также сирена загудела в Николаевской и Черкасской областях Украины.
Спустя 40 минут сигнал опасности распространился практически по всей восточной Украине, об этом свидетельствую данные онлайн-ресурса.
Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 10 июня. Небо над городом заволокло черным дымом. Местные паблики сообщали о многочисленных взрывах в столице.
Секретное убежище украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве в результате ударов ВС России превратилось в груду пепла. Ракета точно поразила цель, а после яростного огня бункер затопило водой.
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