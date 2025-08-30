Воздушную тревогу объявили в Киеве

Утром 30 августа сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и в части Киевской области. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно информации ресурса, тревогу в Бориспольском районе Киевской области объявили в 7:45, в Киеве — в 07:53.

Сигнал тревоги также по-прежнему звучит в Николаевской области страны.

Ранее серия мощных взрывов в четвертый раз за прошлую ночь прогремела в Киеве. Взрывы также звучали в Луцке Волынской области. Крылатые ракеты зафиксировали на границе Винницкой и Киевской областей. В Днепропетровске жителей призывали спуститься в укрытия.