Серия мощных взрывов в четвертый раз за ночь прогремела в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги четвертый раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский Telegram-канал ТСН .

До этого появились сообщения, что в направлении подконтрольного ВСУ Запорожья были замечены ракеты. Вскоре сообщили о взрывах.

В Луцке Волынской области также прозвучали взрывы, там заметили беспилотники. В Днепропетровске жителей призвали спуститься в укрытия, сообщили о крылатых ракетах. Их также заметили на границе Киевской и Винницкой областей.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил об ударах по вражеским объектам в Киеве и Киевской области.

Ранее российские военные ликвидировали восемь единиц западной бронетехники и 50 боевиков группировки «Азов»* под Красным Лиманом.

*Запрещенная в России террористическая организация.