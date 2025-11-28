Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщили власти страны.

Согласно мониторинговым сайтам, взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях.

Накануне на фоне воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы. Украинские паблики сообщили о четырех взрывах, а также опубликовали видео, на котором небо озарила вспышка и прозвучал громкий хлопок.

БПЛА ударили как минимум по двум населенным пунктам региона — Черноморску и поселку Великодолинское.

В ночь на 27 ноября в небе над Украиной засекли около 30 беспилотников. Одна группа летела в направлении Киева и области, а вторая зашла со стороны моря.