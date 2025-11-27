Серию взрывов в Одесской области сняли на видео

На фоне сирен воздушной тревоги в Одесской области ночью прогремело четыре взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Там же опубликовали видео, на котором небо озарила вспышка, а затем прозвучал взрыв. На фоне слышен звук, похожий на жужжание беспилотника.

В каком именно населенном пункте записали видео, канал не уточнил. В предыдущих постах он отметил, что БПЛА ударили как минимум по двум населенным пунктам региона — Черноморску и поселку Великодолинское.

По информации блогера Анатолия Шария, в небе над Украиной в ночь на 27 ноября засекли около 30 беспилотников. Один рой летел в направлении Киева, а второй — со стороны моря. Позже он добавил, что серию прилетов зафиксировали в Великодолинском.

Украинский телеканал «Общественное» также сообщил, что утром системы противовоздушной обороны работали в Запорожье.