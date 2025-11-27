Взрывы прогремели под Одессой в ходе атаки беспилотников

Мощные взрывы прогремели вблизи портового города Черноморск в Одесской области в ходе очередной атаки беспилотников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского 24-го канала.

«Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска», — сообщили авторы публикации.

Блогер Анатолий Шарий уточнил, что в небе над Украиной одновременно действовало около 30 беспилотников. Одна группа летела в направлении Киева и области, а вторая зашла со стороны моря.

«Между Черноморском и Одессой слышны взрывы», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

По его данным, воздушная цель была зафиксирована над акваторией Черного моря.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в ДНР.