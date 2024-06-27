«Звезда»: инженеры ВС РФ создали улучшенный аналог украинского беспилотника «Баба-Яга»
Инженеры группировки войск «Восток» разработали усовершенствованный аналог украинского дрона «Баба-Яга». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Находясь в зоне спецоперации, бойцы приспособили промышленный беспилотник под военные нужды. На 3D-принтере были напечатаны устройства сброса под мины калибра 82 миллиметра.
Главной особенностью улучшенного БПЛА является неуязвимость для вражеской системы радиоэлектронной борьбы.
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