«Звезда»: инженеры ВС РФ создали улучшенный аналог украинского беспилотника «Баба-Яга»

Инженеры группировки войск «Восток» разработали усовершенствованный аналог украинского дрона «Баба-Яга». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Находясь в зоне спецоперации, бойцы приспособили промышленный беспилотник под военные нужды. На 3D-принтере были напечатаны устройства сброса под мины калибра 82 миллиметра.

Главной особенностью улучшенного БПЛА является неуязвимость для вражеской системы радиоэлектронной борьбы.

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