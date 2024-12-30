Вооруженный дубиной российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» на СВО

Бойцы из расчета БПЛА волгоградского 255-го полка ВС РФ сбили тяжелые украинские БПЛА-бомбардировщики типа «Баба-яга», запустив по ним FPV-дроны с дубинками. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Расчет „Русский“ волгоградского 255-го полка дубинками на FPV-дронах сбивает тяжелые БПЛА-бомбардировщики ВСУ», — уточнил канал.

Авторы проекта также опубликовали кадры, на которых видно, как российский беспилотник с закрепленным на нем длинным бруском сбил в небе украинский дрон. На других кадрах волгоградские БПЛА протаранили беспилотные летательные аппараты противника уже массивной веткой.

В публикации отметили, что видео с уничтожением тяжелых украинских БПЛА «Баба-яга» с помощью «русской дубины» сняли в районе Курахова.

Ранее российский оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, как выбил группу украинских боевиков, которая пряталась в трансформаторной будке и мешала продвижению штурмовиков ВС РФ в Курахове.