Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: РИА «Новости»

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Данные разместили на официальном ресурсе оповещения населения.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также сообщил, что в результате обстрела пострадала инфраструктура Никопольского района. По его словам, после взрыва повреждения получили транспортные предприятия и административное здание.

Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем в Черкасской области на фоне воздушной тревоги. До этого в Киеве запустили воздушную тревогу. Власти предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами на половине территории Украины.

В ночь на 12 августа ВС России ударили по Мартыновскому военному аэродрому Вознесенска, уничтожив склад с дальнобойными ракетами.

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